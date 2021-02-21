البلطان يدعم الشباب قبل مواجهة الأهلي

المواطن - مروة نبيل

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حرص رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، على تحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل المباراة المرتقبة ضد نظيره الأهلي.

الشباب يواصل الاستعداد:

واجتمع البلطان مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب قبل الحصة التدريبية، اليوم الأحد، وطالبهم بمحو الصورة السلبية التي ظهروا عليها خلال المباراة السابقة ضد الفتح، وحثهم على استعادة المستوى المميز الذي قدمه الليوث من قبل.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب قد تعرض لهزيمة مفاجئة على ملعبه ضد الفتح بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى الصعيد الميداني، انطلقت الحصة التدريبية اليوم بتمارين إحماء وتسخين ولياقية بقيادة المدرب سلطان القنوي، واكتفى المدير الفني كارلوس هيرنانديز بتدريبات فنية وتكتيكية من خلال تمارين ترفيهية أقامها على وسط الملعب.

الليوث في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الليوث لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الثالث.

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