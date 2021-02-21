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البلطان يدعم الشباب قبل مواجهة الأهلي
بعد الخسارة ضد الفتح

البلطان يدعم الشباب قبل مواجهة الأهلي

2021/02/21
الساعة 9:42 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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البلطان يدعم الشباب قبل مواجهة الأهلي البلطان مع اللاعبين - المصدر @AlShababSaudiFC
المواطن - مروة نبيل

العناوين الفرعية
1 الشباب يواصل الاستعداد:
2 الليوث في دوري محمد بن سلمان:

حرص رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، على تحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل المباراة المرتقبة ضد نظيره الأهلي.

الشباب يواصل الاستعداد:

واجتمع البلطان مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب قبل الحصة التدريبية، اليوم الأحد، وطالبهم بمحو الصورة السلبية التي ظهروا عليها خلال المباراة السابقة ضد الفتح، وحثهم على استعادة المستوى المميز الذي قدمه الليوث من قبل.

 

خالد البلطان
البلطان مع اللاعبين – المصدر @AlShababSaudiFC

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب قد تعرض لهزيمة مفاجئة على ملعبه ضد الفتح بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى الصعيد الميداني، انطلقت الحصة التدريبية اليوم بتمارين إحماء وتسخين ولياقية بقيادة المدرب سلطان القنوي، واكتفى المدير الفني كارلوس هيرنانديز بتدريبات فنية وتكتيكية من خلال تمارين ترفيهية أقامها على وسط الملعب.

 

الشباب
جانب من المران – المصدر @AlShababSaudiFC

الليوث في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الليوث لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الثالث.

 


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