البيانكونيري يحسم قمة يوفنتوس ضد روما ويقفز لـ الثالث

المواطن - محمد سمعه

حسم اليوفي قمة يوفنتوس ضد روما بثنائية دون رد، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي موسم 2020/ 2021.

أحداث مباراة يوفنتوس ضد روما:

وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي يوفنتوس، حيث أسفر ذلك عن الهدف الأول للبيانكونيري عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالدقيقة الثالثة عشرة.

وواصل لاعبي اليوفي ضغطهم سعيًا لإحراز الهدف الثاني ولكن دون فائدة، لينتهي الشوط الأول من اللقاء بتقدم يوفنتوس بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من لقاء يوفنتوس ضد روما، تراجع أداء البيانكونيري مما أعطى الفرصة لفريق روما للبحث عن إحراز الهدف الأول وذلك عن طريق الهجمات الخطيرة للاعب الأرميني هنريك ميختاريان، ولكن دون جدوى، في ظل تألق غير طبيعي من الحارس البولندي فويتشيك تشيزني.

وأضاف يوفنتوس الهدف الثاني في المباراة عبر لاعب روما روجير دا بالخطأ في مرماه بالدقيقة السبعين.

ولم يحدث أي جديد في المباراة لتنتهي بتفوق يوفنتوس بهدفين دون رد على روما في لقاء أُقيم على ملعب أليانز ستاديوم معقل فريق يوفنتوس.

يوفنتوس يقفز مركزًا في ترتيب الدوري الإيطالي:

يذكر أنه بعد نهاية قمة يوفنتوس ضد روما، صعد اليوفي للمركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة، بينما هبط روما للمركز الرابع متجمدًا رصيده عند 40 نقطة.

وستنطلق بعد قليل مباراة جنوى ونابولي في ختام مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي.

ويسعى نادي ميلان لاستعادة صدارة الدوري الإيطالي من أنياب فريق إنتر ميلان، وذلك في حال فاز غدًا الأحد على فريق كروتوني.







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