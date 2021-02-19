البيت الأبيض: إيران بعيدة كل البعد عن الالتزام بالاتفاق النووي

المواطن - متابعة

أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، بأن إيران “بعيدة كل البعد عن الالتزام بالاتفاق النووي”، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”.

وأضافت أن واشنطن “تركز جهودها مع الشركاء والحلفاء على مستقبل الاتفاق النووي ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي”.

وجاء إعلان بساكي تزامنا مع إعلان روحاني أن طهران تريد من واشنطن الوفاء بتعهداتها في الاتفاق النووي، ولا تهدف إلى ابتزازها عبر تقليص الالتزامات النووية.

كما شدد روحاني في وقت سابق من اليوم على أنه “لا ينبغي السماح بتدمير الاتفاق النووي، ويمكن لمفوض السياسة الخارجية الأوروبية ممارسة دور في اقتراح خطوات تنسيق العودة إلى الاتفاق”.

وأضاف أن “الاتفاق النووي إنجاز هام للدبلوماسية متعددة الجوانب وينبغي الحفاظ عليه”، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى “لعب دور مناسب في مواجهة السياسة الأمريكية الأحادية”.

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