البيت الأبيض: بايدن ليس له القول الفصل في هذا الأمر

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لن يكون له القول الفصل بشأن ما إذا كان دونالد ترامب يمكنه تلقي إحاطة استخباراتية بعد الآن أم لا، وذلك بعد أن صرح الرئيس الديمقراطي بأن سلوك ترامب غير منتظم وقد يخطأ ويقول شيئًا ما.

Pres. Biden sits down with @NorahODonnell for his first network interview since taking office.

Hear more from the president about his plans for tackling the coronavirus pandemic ahead of the Super Bowl, only on @CBS. pic.twitter.com/zg2rQhUeQo

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) February 5, 2021