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التأمينات توضح حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة
لمن يرغب في العمل الحر

التأمينات توضح حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة

2021/02/02
الساعة 9:08 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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التأمينات توضح حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة التأمينات الاجتماعية
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية
1 صرف تعويض الدفعة الواحدة
2 شروط صرف التعويض للمشترك

أوضحت المؤسسة العامة لـ التأمينات الاجتماعية حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة للمشترك قبل بلوغه سن الستين، وذلك في ردها على سؤال حول إمكانية صرف التعويض لشخص يرغب في العمل الحر ويتساءل عن أحقيته في الحصول على مبلغ التأمين.

صرف تعويض الدفعة الواحدة

وأوضحت المؤسسة أن صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين أو حال حدوث العجز غير المهني، يكون للمنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري وكانت مدة اشتراكه في التأمينات أقل من عام.

شروط صرف التعويض للمشترك

وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى أن صرف التعويض يحق للمشترك إذا كان امرأة، أو مشتغلاً بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة مع توفر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً، وكذلك من صدر بحقه حكم بالسجن 5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه في التأمينات أقل من 120 شهراً، ولمن أسقطت عنه الجنسية السعودية.

وكانت التأمينات الاجتماعية قد أعلنت أمس أنه تم صرف معاشات شهر فبراير لأصحاب المعاشات التقاعدية كما تم صرف دعم ساند لمستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

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‎تعليق واحد

  1. عبدالله سعيد أحمد المولد

    أريد صرف التأمينات الاجتماعية

    ‎رد

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