التجارة توجه نصائح للتسوق الآمن

المواطن - الرياض

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وجهت وزارة التجارة العديد من النصائح للتسوق الآمن في ظل جائحة فيروس كورونا.

توجيهات للتسوق الآمن:

وقالت في تغريدات لها عبر تويتر: إنه يجب على المنشآت التجارية منع العملاء غير الملتزمين بلبس الكمامة أو ما يغطي الأنف والفم من الدخول.

وتابعت: يجب على المنشآت التجارية: تحديد عدد العملاء في كل متجر “عميل واحد لكل 9 متر2” من المساحة الداخلية، ووضع لوحات توضح الطاقة الاستيعابية.

10 مخالفات كل ساعة:

وفي وقت سابق، أكد متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن استمرار فتح الأسواق والمحال التجارية، مرهون بالتزام الجميع.

وأضاف أن الوزارة اجتمعت بـ370 من ملاك الأسواق والمطاعم للتأكيد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشدد على أن الفرق الرقابية للوزارة مستمرة في جولاتها، وبمعدل كل ساعة يتم ضبط عشر مخالفات على المنشآت التجارية.

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