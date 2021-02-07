التجارة توضح المتطلبات الأساسية لإصدار وحفظ الفاتورة الإلكترونية

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة التجارة المتطلبات الأساسية لإصدار وحفظ الفاتورة الإلكترونية.

تاريخ الإلزام :

ولفتت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إلى أن تاريخ الإلزام بإصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية للمسجلين في ضريبة القيمة المضافة هو تاريخ 4 ديسمبر 2021.

متطلبات إصدار وحفظ الفاتورة :

أما المتطلبات الأساسية لإصدار وحفظ الفاتورة الإلكترونية من أجهزة الكاشير وأنظمة المحاسبة الأخرى هي، الاتصال بالإنترنت والتوافق مع أنظمة الأمن السيبراني والمعلومات في المملكة، وكذلك أن يكون الحل التقني قابلًا للربط مع أنظمة خارجية باستخدام واجهة برمجة التطبيقات API، بحسب إنفوجرافيك نشرته الوزارة.

ما هي الفاتورة الإلكترونية ؟

وقالت هيئة الزكاة والدخل في وقت سابق: إن الفاتورة الإلكترونية بحسب اللائحة تعرف بأنها فاتورة ضريبية تُصدَر بشكلٍ إلكتروني عبر وسيلة إلكترونية، ويقوم بإصدارها كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة في المملكة.

وتحتوي لائحة الفوترة الإلكترونية على سبع مواد تعمل على تنظيم آلية إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية لدى المكلفين، كما توضح الأحكام والإجراءات والأشخاص الخاضعين لها، إضافة إلى القواعد الإجرائية والمُهَل الزمنية.







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