المواطن - الرياض

أعلن متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين عن ضبط 3000 منشأة أدخلت المتسوقين دون قياس درجة حرارتهم.

فيديو | #التجارة: ضبط 3000 منشأة أدخلت المتسوقين دون قياس درجة حرارتهم #صحيفة_المواطن

pic.twitter.com/ew3qGdYvQx — صحيفة المواطن (@almowatennet) February 11, 2021

وأضاف في مؤتمر وزارة الصحة اليوم الخميس لكشف مستجدات كورونا في المملكة، أن وزارة التجارة اجتمعت بـ 370 من ملاك الأسواق والمطاعم للتأكيد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية.

10 مخالفات كل ساعة:

وشدد متحدث التجارة على أن الفرق الرقابية للوزارة مستمرة في جولاتها، وبمعدل كل ساعة يتم ضبط عشر مخالفات على المنشآت التجارية.

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (364) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (274) حالات كما تم تسجيل (5) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (371720) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (362642) حالة.







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