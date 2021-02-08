التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه السعودية

المواطن - الرياض

أعلنت قيادة القوات المشتركة لـ التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم الاثنين من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وقال المتحدث الرسمي إن المليشيا الإرهابية مستمرة في محاولات تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرًا إلى أن التحالف يتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.







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