التحالف: اعتراض وتدمير مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه السعودية

المواطن - الرياض

أعلنت قيادة القوات المشتركة لـ التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة.

التحالف يكشف تفاصيل تدمير المسيرتين

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الأربعاء) من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار (مفخختين) أطلقتهما المليشيا الحوثيه الإرهابية بطريقة ممنهجه و متعمده لاستهداف الاعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.







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