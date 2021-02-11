التشكيلة المتوقعة لمباراة الأهلي والاتحاد بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تتجه الأنظار إلى الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية، مساء اليوم الخميس، لمتابعة مباراة الأهلي والاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ديربي جدة اليوم

وقبل مباراة الأهلي والاتحاد، تحسنت نتائج الراقي بقيادة فلادان ميلويفيتش في الجولات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل المركز الثالث برصيد 33 نقطة، ويطمح لخطف الثلاث نقاط وتعويض خسارته في ديربي جدة بالدور الأول.

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من تذبذب الأداء والنتائج في آخر 5 جولات، حيث خسر مرتين وتعادل مرة، وفاز مرتين، إلا أن كتيبة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي تسعى لتكرار الفوز في الديربي وطمأنة الجماهير.

تشكيل مباراة الأهلي والاتحاد

ومن المتوقع أن يدفع ميلويفيتش وكاريلي بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الأهلي والاتحاد اليوم، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمة الفريق في تحقيق الفوز.

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المتوقع لديربي جدة اليوم، كالتالي؛ محمد العويس، عبدالله حسون، محمد آل فتيل، معتز هوساوي، لوكاس ليما، فيجسا، إدريس فتوحي، حسين مقهوي، سلمان المؤشر، ألكسندر ميتريتا وعمر السومة.

ويتوقع أن يبدأ العميد مباراة الأهلي والاتحاد اليوم بتشكيل مكون من؛ مارسيلو غروهي، سعود عبدالحميد، زياد الصحفي، أحمد حجازي، مهند الشنقيطي، عبدالإله المالكي، كريم الأحمدي، عبدالعزيز البيشي، رومارينيو، ألكسندر بريجوفيتش وفهد المولد.







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