التعادل يحسم مباراة العين وضمك في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

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انتهت، منذ قليل، مباراة العين وضمك ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

شوط سلبي بين العين وضمك

وبدأت مباراة العين وضمك التي أُقيمت على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، حيث ضغط كل منهما لتسجيل هدف مبكر وتسجيل مهمته، إلا أن محاولاتهما لم تنجح.

ولم يُقدم الفريقان المستوى المتوقع، وسط أداء دفاعي قوي من اللاعبين، ليفشل كل منهما في هز الشباك، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة العين وضمك.

الحربي يتقدم وحمزي يتعادل

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين على ركلة ركنية، لينجح حسن الحربي في تسجيل هدف مميز من كرة رأسية عند الدقيقة 47، لينتفض الفريق الضمكاوي بحثًا عن التعادل.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في تسجيل هدف التعادل عن طريق رأسية منصور حمزي عند الدقيقة 77، وحاول الفريقان إحراز هدف جديد وخطف الثلاث نقاط، ولكن لم يتمكنوا، لتنتهي مباراة العين وضمك بالتعادل بنتيجة 1/1.

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين رصيده إلى 15 نقطة ليواصل تذيل جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق نقطتين عن ضمك صاحب المركز الـ15 وقبل الأخير.

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