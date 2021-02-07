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التعاون الإسلامي : نؤيد التحالف في جميع إجراءاته للتعامل مع إرهاب الحوثي
أدان المحاولات الإرهابية للميليشيا واستهداف المدنيين في السعودية

التعاون الإسلامي : نؤيد التحالف في جميع إجراءاته للتعامل مع إرهاب الحوثي

2021/02/07
الساعة 10:24 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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التعاون الإسلامي : نؤيد التحالف في جميع إجراءاته للتعامل مع إرهاب الحوثي
المواطن - واس

أدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأشد العبارات في بيان اليوم، المحاولات الفاشلة لميليشيا الحوثي عبر تنفيذ اعتداءات إرهابية تمثلت في إطلاق أربع طائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة العربية السعودية، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

التعاون الإسلامي يؤيد التحالف:

وأكد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي جميع الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع الأعمال العدائية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومخالفتها القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.


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