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التعاون الإسلامي: ندعم أي إجراءات لقوات التحالف لمواجهة اعتداءات الحوثي
أدان إطلاق الحوثيين لصاروخ باليستي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية

التعاون الإسلامي: ندعم أي إجراءات لقوات التحالف لمواجهة اعتداءات الحوثي

2021/02/11
الساعة 10:32 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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التعاون الإسلامي: ندعم أي إجراءات لقوات التحالف لمواجهة اعتداءات الحوثي
المواطن - واس

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، محاولة الاعتداء من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ باليستي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضه وتدميره.

وأكد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي جميع الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع الأعمال العدائية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة (المفخخة) والزوارق المفخخة المسيَّرة عن بعد.

 


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