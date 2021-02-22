التعاون يتألق دفاعيًّا مع كارتيرون

المواطن - مروة نبيل

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يُقدم التعاون، بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، مستوى مميزًا على الصعيد الدفاعي خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التعاون يخطف الأنظار:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في تحقيق الفوز على نظيره الوحدة بهدفين دون رد، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشاد حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون الدفاعي هذا الموسم، وعلق قائلًا: “الفريق في وضع الأمان.. شباك نظيفة للمرة الثامنة”.

ويُساهم في تألق سكري القصيم دفاعيًّا هذا الموسم المستوى المميز الذي ظهر عليه حارس المرمى البرازيلي كاسيو أنجوس الذي يُعد الأكثر حفاظًا على نظافة شباكه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

سكري القصيم في دوري محمد بن سلمان:

ويواجه سكري القصيم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح في مواصلة انطلاقته وتحقيق الفوز.

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون رصيده إلى 28 نقطة ليحتل المركز الخامس بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 27 نقطة في المركز الثامن.

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