التعاون يتعاقد رسميًّا مع الأرجنتيني كاكو

المواطن - محمد سمعه

أعلن التعاون، اليوم السبت، عن تعاقده مع اللاعب الأرجنتيني أليخاندرو روميرو الملقب بـ “كاكو” قبل ساعات من غلق فترة الانتقالات الشتوية في السعودية.

وانضم كاكو لصفوف سكري القصيم قادمًا من نادي نيويورك ريد بولز الأمريكي.

مسيرة كاكو:

وسبق للاعب كاكو صاحب الـ26 عامًا اللعب في صفوف نادي هوراكان الأرجنتيني قبل الانضمام لفريق نيويورك ريد بولز الأمريكي.

المسحل يرد على وجود دعوى قضائية ضد التعاون:

وفي وقت سابق، علق ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ،على الأنباء التي ترددت حول وجود دعوى قضائية ضد التعاون بسبب اللاعب الأرجنتيني أليخاندرو روميرو الملقب بـ”كاكو”.

وتحدث المسحل لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “ليس لدي أي تفاصيل حول مطالبة النادي الأمريكي بأي حقوق من سكري القصيم بسبب صفقة كاكو”.

وأكد المسحل، على أنه لا توجد أي شكوى ضد سكري القصيم لديه في اتحاد القدم، بعد تعاقد النادي مع اللاعب كاكو صاحب الأصول الأرجنتينية الذي يلعب لمنتخب باراجواي. وكان النادي الأمريكي نيويورك ريد بولز رفع قضية على التعاون بعد تعاقد الأخير مع اللاعب كاكو صاحب الـ26 سنة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.







شارك الخبر