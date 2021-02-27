التعاون يضرب الاتفاق بثلاثية في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

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تمكن الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، من تحقيق فوز عريض على مضيفه الاتفاق بثلاثية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحداث مباراة التعاون والاتفاق:

وكان سكري القصيم، دخل الشوط الأول من المباراة ضاغطًا بكل قوة، حتى نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الأرجنتيني كاكو بالدقيقة السادسة والعشرين.

ووسط محاولات من الاتفاق لإضافة الهدف الأول، نجح سكري القصيم في الحفاظ على نظافة شباكه، لينتهي الشوط الأول بتقدم سكري القصيم بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب سميحان النابت من إحراز الهدف الثاني لـ التعاون بالدقيقة الـ46 مع بداية الشوط الثاني.

ترتيب الفريقين في دوري المحترفين:

وأضاف سكري القصيم ثالث الأهداف عبر اللاعب الكاميروني لياندر تاوامبا بالدقيقة التسعين، ليحقق سكري القصيم فوزًا غاليًا رفع رصيده إلى 31 نقطة بالمركز الخامس، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 30 نقطة في المركز السادس.

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