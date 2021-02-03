التعاون يواصل الاستعداد للنصر ويحتفي بنجميه

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، استعداداته لمباراته المقبلة ضد نظيره النصر.

التعاون يستعد:

وعقد كارتيرون محاضرة عبر الفيديو للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وشرح معها عددًا من الجوانب الفنية المتعلقة بالفريق، وأدوا بعد ذلك تمارين التسخين وعددًا من التدريبات اللياقية، وفرض مناورة بين اللاعبين؛ طبق من خلالها عددًا من الجمل التكتيكية.

وأقامت العلاقات العامة احتفالية خاصة بثنائية الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، حارس المرمى البرازيلي كاسيو أنجوس والمهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا بمناسبة حصولهما على جوائز الأفضلية في شهر يناير الماضي.

سكري القصيم في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد سكري القصيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على ملعب مرسول بارك في الرياض، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة عقب تعادله سلبيًّا مع الفيصلي في الجولة الماضية.







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