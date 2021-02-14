التفاح يقلل من خطر الإصابة بالزهايمر ويحفز تكوين الخلايا العصبية

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

ذكرت تقارير صحفية، أبرزتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن المركبات الطبيعية الموجودة في فاكهة التفاح يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف؛ لما تمتلكه من تركيزات عالية من المركبات والمعروفة باسم المغذيات النباتية، والتي تحفز تكوين الخلايا العصبية، في عملية تسمى تكوين الخلايا العصبية.

فوائد التفاح:

وحسبما ذكرت الصحيفة البريطانية، فإن الخلايا العصبية هي خلية تنقل المعلومات إلى أجزاء من الجسم عبر الإشارات الكهربائية- وهي تعزز القدرة على التعلم والتذكر، ويقوم مركبان- كيرسيتين في قشر التفاح وحمض ثنائي هيدروكسي بيزويك (DHBA) في لحم التفاح – بتوليد الخلايا العصبية في أدمغة الفئران في الاختبارات المعملية.

ومن المثير للاهتمام أن عصير التفاح لا يساهم بشكل كبير في تكوين الخلايا العصبية، مما يشير إلى أن الفوائد تكون فقط عند تناول التفاح كله وليس مجرد كوب من العصير، فيما قال خبراء من المركز الألماني للأمراض العصبية التنكسية (DZNE) في بون، ألمانيا: إن تناول تفاحة في اليوم تغني عن الطبيب، وقد تكون هناك بعض الحقيقة في هذا القول المأثور.

مركبات مفيدة للأعصاب:

وأضافوا في دراستهم أن التفاح يحتوي على مركبات مفيدة للأعصاب في كل من قشرها ولحمها، فيما أظهرت الدراسة أن الخلايا الجذعية المزروعة في المختبر من أدمغة الفئران البالغة تولد المزيد من الخلايا العصبية وتتم حمايتها من موت الخلايا عند إضافة كيرسيتين أو ثنائي هيدروكسي بيزويك إلى تلك الخلايا.

فيما أشار الباحثون إلى أن دراسة أجريت عام 2010 أظهرت أن استهلاك عصير التفاح يحسن الأعراض السلوكية لدى مرضى الزهايمر من البشر، كما أنه يمكن لمركبات الفلافونويد، وهي المركبات النباتية الوفيرة الموجودة في الفواكه والخضروات، أن تعدل مسارات الإشارات الجزيئية التي تؤثر على القدرات المعرفية، وتوجد مركبات الفلافونويد الغذائية بشكل طبيعي في الفاكهة والخضروات والشوكولاتة والمشروبات مثل النبيذ الأحمر والشاي.

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