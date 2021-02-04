التقلبات الجوية تغلق طريق تبوك – ضباء

المواطن - تبوك

وجه أمن الطرق تنبيهًا لمستخدمي طريق تبوك – ضباء الواقع بمنطقة تبوك.

إغلاق الطريق:

وقال أمن الطرق عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنه تم إغلاق الطريق كون المنطقة تشهد أحوالاً جويةً سيئةً تحد من مدى الرؤية، آملين في أخذ الحيطة والحذر حرصًا على سلامة الجميع.

وشهدت مدينة تبوك منذ فجر اليوم، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد.

طقس تبوك:

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة تبوك تضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل مدينة تبوك، ومحافظات تيماء، والوجه، وأملج، وضباء، وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهرًا.







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