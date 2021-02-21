التوفيز يحرج الريدز ويحسم قمة ليفربول وإيفرتون بثنائية

المواطن - محمد سمعه

انتهت قمة ليفربول وإيفرتون في الجولة الخامسة والعشرين في الدوري الإنجليزي، بفوز إيفرتون بثنائية دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأنفيلد معقل ليفربول.

أحداث مباراة ليفربول وإيفرتون:

وبدأ الشوط الأول من مباراة الفريقين، بتفوق هجومي من قبل لاعبي إيفرتون الذين نجحوا سريعًا في إحراز الهدف الأول عبر البرازيلي ريتشارلسون بالدقيقة الثالثة بعد تمريرة متقنة من الكولومبي خاميس رودريغيز.

وحاول الريدز العودة في الشوط الأول، ولكن دون فائدة لينتهي الشوط الأول بتقدم إيفرتون بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة ليفربول وإيفرتون، واصل الريدز تراجعه؛ مما أعطى الفرصة لإيفرتون للبحث عن إحراز الهدف الثاني، وهو ما نجح فيه الفريق الأزرق عبر اللاعب جيلفي سيغوردسون بالدقيقة الـ84 من ركلة جزاء، بعد خطأ ارتكبه المدافع الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد مدافع الريدز في منطقة جزاء فريقه.

ترتيب الفريقين بعد المباراة:

وبعد نهاية اللقاء، أصبح رصيد إيفرتون 40 نقطة بالمركز السابع، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 40 نقطة بالمركز السادس.

وقبل مباراة الفريقين، استقر نادي ليفربول ، بصورة نهائية على بديل المصري محمد صلاح، الذي ارتبط اسمه مؤخرًا بالرحيل عن صفوف ليفربول والانتقال للدوري الإسباني.

وبحسب ما ذكره موقع Calcio Mercato الإيطالي فإن ليفربول يُفكر في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس لاعب نادي إشبيلية الإسباني، ليكون بديلًا لـ صلاح بالفترة المقبلة.

وتنوي إدارة ليفربول تقدم عرض رسمي لضم أوكامبوس في صيف العام الحالي، حيث لديه شرط جزائي بعقده قيمته 56 مليون جنيه إسترليني مع نادي إشبيلية.

وكان صلاح ألمح مرارًا وتكرارًا من قبل لرغبته في الرحيل عن ليفربول والانضمام إما لـ ريال مدريد أو برشلونة بالفترة المقبلة.

وسبق للاعب أوكامبوس اللعب في صفوف أوليمبيك مارسيليا وموناكو الفرنسيين قبل الانضمام لنادي إشبيلية.

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