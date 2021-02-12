الثلاثي الأوروبي: لا دليل على أن أهداف نووي إيران مدنية

المواطن - الرياض

قالت 3 دول أوروبية إنه لا يوجد أي دليل يؤكد صحة مزاعم إيران التي تزعم فيها أن تطوير الأنشطة النووية هو لأهداف مدنية.

لا مبررات مدنية وراء تخصيب اليورانيوم

ودعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا إيران لوقف تخصيب اليورانيوم والامتناع عن أي شيء يمكن أن ينتهك التزامات طهران الدولية بشأن الأنشطة النووية.

وأكدت الدول الثلاث أن طهران تقوض الجهود الدبلوماسية لحل المشكلات المتعلقة بملفها النووي حيث لا يوجد لديها أي مبرر مدني لتخصيب اليورانيوم الذي يعد خطوة أساسية لتطوير السلاح النووي.

العقوبات الأمريكية على إيران مستمرة

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في وقت سابق، أنه لن يرفع العقوبات المفروضة على إيران ما دامت لا تحترم التزاماتها في الملف النووي. وردًا على سؤال لشبكة “سي بي إس” عن إمكان رفع العقوبات لإقناع طهران بالعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف إنقاذ الاتفاق النووي، أجاب بايدن: “كلا”. وكانت مزاعم إيرانية قالت إنه يمكن لأمريكا رفع العقوبات التي فرضها نظام ترامب وذلك بالتزامن مع وصول بايدن إلى سدة الحكم في البيت الأبيض خاصة أنه هو من قاد علمية التفاوض للتوصل إلى الاتفاق النووي في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.







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