الجبير: سنواصل العمل مع أصدقائنا في أمريكا كما فعلنا طوال 7 عقود

المواطن - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن السعودية وأمريكا ستعملان معًا لمواجهة التحديات وحل النزاعات في المنطقة، كما فعلتا خلال العقود السبعة الماضية.

وقال الجبير عبر تويتر : نتطلع إلى العمل مع أصدقائنا في الولايات المتحدة لإنهاء النزاعات ومواجهة التحديات، وسنواصل العمل مع أصدقائنا في أمريكا كما فعلنا طوال 7 عقود.

الجبير يؤكد مضامين خطاب بايدن

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية إن خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد على التزام أمريكا بالعمل مع حلفائها لحل الصراعات، وتابع : السعودية وأمريكا بذلتا الدماء في تحرير الكويت ومحاربة القاعدة في اليمن وداعش في سوريا.

السعودية ترحب وتؤكد مواصلة العمل المشترك

وكانت المملكة العربية السعودية رحبت بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن حيال التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها.

كما أكدت المملكة على موقفها الثابت في دعم التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، ورحبت بتأكيد الولايات المتحدة على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية، لحل الأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي السيد مارتن جريفيثس، وقد قامت المملكة في هذا الإطار بعدد من الخطوات المهمة لتعزيز فرص التقدم في المسار السياسي، بما في ذلك إعلان التحالف وقف إطلاق النار بشكل أحادي استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة.

وعبرت المملكة عن تطلعها إلى العمل مع إدارة الرئيس بايدن ومع المبعوث الأمريكي لليمن السيد تيم ليندركنج، والأمم المتحدة وكافة الأطراف اليمنية ودول التحالف في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، بناءً على قرار مجلس الأمن رقم (2216) والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني.







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