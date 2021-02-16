الحالات الحرجة 480 والرياض تواصل صدارة إصابات كورونا الجديدة

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (371) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (364297) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2630) حالة من بينها (480) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة. وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (373368) حالة، توفي منهم (6441) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (322) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 151 حالة بواقع 46.8 % من إجمالي الحالات، فيما سجلت المنطقة الشرقية 55 حالة، ومنطقة مكة المكرمة 39، ومنطقة الباحة 22 ، فيما سجلت منطقة المدينة المنورة 13 حالة.

وسجلت منطقة القصيم 9 حالات، فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية 8 ، ومنطقة الجوف 7 ، ومنطقة عسير 6 ، ومنطقة حائل 4 ، فيما سجلت منطقتا نجران وجازان 3 حالات في كل منهما، بينما كانت أقل الحالات المسجلة في منطقة تبوك بواقع حالتين فقط.

تسجيل تطبيق صحتي للحصول على اللقاح

‏وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قد أعلن عن وصول دفعات جديدة من لقاح كورونا إلى المملكة داعيًا الجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح، فيما أعلنت وزارة الصحة عن إتاحة تقديم مواعيد “الجرعة الثانية” من اللقاح للراغبين ممن تم إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق صحتي.

وفي وقت سابق أوضح متحدث الصحة أن أهلية الحصول على لقاح كورونا ستكون أولًا للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق صحتي‏.

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