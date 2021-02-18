الحالات الحرجة 493 والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ165

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (371) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (365017) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2562) حالة من بينها (493) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (374029) حالة، توفي منهم (6450) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (327) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 165، المنطقة الشرقية 51، منطقة مكة المكرمة 48، منطقة القصيم 10، منطقة الحدود الشمالية 9، منطقة المدينة المنورة 9، منطقة الباحة 7.

كما سجلت كل من مناطق عسير والجوف وحائل 6 حالات في كل منهم فيما سجلت منطقتا نجران وجازان حالتين فقط وكانت أدنى الحالات المسجلة في منطقة تبوك بواقع حالتين.

تدشين مراكز لقاحات كورونا

وكانت وزارة الصحة أكدت أمس أنها ستتوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا ، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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