الحصيني: أجواء باردة بمعظم المناطق وطريف تسجل أقل درجة حرارة

المواطن - الرياض

توقع خبير الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أجواء باردة على معظم مناطق المملكة.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “من صور الأقمار الصناعية ورادار الأمطار الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد يتبين السحب الرعدية والممطرة، على أجزاء من مناطق الرياض، وعلى بعض أحياء العاصمة الرياض، والشرقية، وشمال وشرق القصيم “.

أجواء باردة

وأضاف: “متوقع أجواء تميل للبرودة نهاراً وباردة ليلاً على معظم المناطق خلال الـ 24 ساعة القادمة من اليوم الأحد حتى صباح الاثنين”.

وتابع “متوقع هطول أمطار من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد، تهطل على أجزاء من الرياض، والشرقية والقصيم، وحائل، والباحة، وعسير وجازان ونجران”.

طريف أقل حرارة

وأِشار إلى أن أقل حرارة مئوية تسجل فجر اليوم في طريف 2 درجة، وأعلى درجة في جازان 26 ، بينما سجلت مكة 18 درجة، والمدينة المنورة 13، والرياض 10، والدمام 16، وجدة 20 درجة.

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