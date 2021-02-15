الحصيني: الحرارة قد تصل إلى الثلاثين غدًا وثلوج نهاية الأسبوع

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد معظم أجواء المملكة ارتفاعًا في درجات الحرارة، تبلغ ذروتها يوم غد الثلاثاء.
وقال الحصيني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: إن درجات الحرارة العظمى، قد تصل إلى أوائل الثلاثينيات لأول مرة منذ دخول شتاء هذا العام، بسبب تعمق كتلة دافئة نتيجة اقتراب المنخفض العملاق القطبي من شرق المتوسط.
وتابع عبدالعزيز الحصيني “أن ذروة الحالة القطبية على شرق المتوسط، ستكون خلال يومي (الأربعاء)، و(الخميس) المقبلين، ما يعني أن موجة البرد المتوقعة على المملكة سوف تكون على دفعتين، إذ تغطي الثلوج (من خفيفة إلى متوسطة) أجزاء من الشمالية والجوف ومرتفعات تبوك فجر الأربعاء والخميس”.
وأشار الحصيني إلى أن حالة الطقس اليوم (الاثنين) ستميل للبرودة على معظم مناطق المملكة عدا: مكة والمدينة وجازان والتي تشهد أجواءً معتدلة، إذ سجلت أدنى درجات الحرارة الصغرى في أبها فجر اليوم بـ10 درجات، فيما كانت أعلاها في جدة بـ 25 درجة.
وأضاف “لعشاق الثلوج على أجزاء من الشمالية والجوف ومرتفعات تبوك من فجر الأربعاء 7/5 والخميس 1442/7/6هـ ومعظمها من خفيفة لمتوسطة”تحت المتابعة”، وشرق المتوسط متوقع ثلوج على أجزاء واسعة من متوسطة لكثيفة، ومتوقع أن يسبق المنخفض العملاق رياح عاصفة مع فرصة تشكل عاصفة ترابية”.
2 -من غدا الثلاثاء 1442/7/4هـ ومتوقع ذروة الحالة القطبية على شرق المتوسط الإربعاء 7/5 والخميس 1442/7/6هـ وهذا يعني ان موجة البرد المتوقعة على المملكة سوف تكون على دفعتين مما يحسن فرصة الثلوج- اللون الزهري – على الشمالية وتبوك والجوف والأمطار على أجزاء من المملكة -بإذن الله ..يتبع pic.twitter.com/uCUs2rQitw
— عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) February 15, 2021
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