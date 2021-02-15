الحصيني: الحرارة قد تصل إلى الثلاثين غدًا وثلوج نهاية الأسبوع

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد ‏معظم أجواء المملكة ارتفاعًا في درجات الحرارة، تبلغ ذروتها يوم غد الثلاثاء.

وقال الحصيني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: إن درجات الحرارة العظمى، قد تصل إلى أوائل الثلاثينيات لأول مرة ‏منذ دخول شتاء هذا العام، بسبب تعمق كتلة دافئة نتيجة ‏اقتراب المنخفض العملاق القطبي من شرق المتوسط.‏

وتابع عبدالعزيز الحصيني “أن ذروة الحالة القطبية على شرق المتوسط، ستكون ‏خلال يومي (الأربعاء)، و(الخميس) المقبلين، ما يعني أن موجة ‏البرد المتوقعة على المملكة سوف تكون على دفعتين، إذ تغطي ‏الثلوج (من خفيفة إلى متوسطة) أجزاء من الشمالية والجوف ومرتفعات تبوك فجر الأربعاء والخميس”.‏

وأشار الحصيني إلى أن حالة الطقس اليوم (الاثنين) ستميل للبرودة على ‏معظم مناطق المملكة عدا: مكة والمدينة وجازان والتي تشهد ‏أجواءً معتدلة، إذ سجلت أدنى درجات الحرارة الصغرى في أبها ‏فجر اليوم بـ10 درجات، فيما كانت أعلاها في جدة بـ 25 درجة. ‏

وأضاف “لعشاق الثلوج على أجزاء من الشمالية والجوف ومرتفعات تبوك من فجر الأربعاء 7/5 والخميس 1442/7/6هـ ومعظمها من خفيفة لمتوسطة”تحت المتابعة”، وشرق المتوسط متوقع ثلوج على أجزاء واسعة من متوسطة لكثيفة، ومتوقع أن يسبق المنخفض العملاق رياح عاصفة مع فرصة تشكل عاصفة ترابية”.

2 -من غدا الثلاثاء 1442/7/4هـ ومتوقع ذروة الحالة القطبية على شرق المتوسط الإربعاء 7/5 والخميس 1442/7/6هـ وهذا يعني ان موجة البرد المتوقعة على المملكة سوف تكون على دفعتين مما يحسن فرصة الثلوج- اللون الزهري – على الشمالية وتبوك والجوف والأمطار على أجزاء من المملكة -بإذن الله ..يتبع pic.twitter.com/uCUs2rQitw — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) February 15, 2021

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