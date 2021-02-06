الحكومة الليبية ترفض تسليم مهامها للسلطة الجديدة

رفضت الحكومة الليبية المؤقتة، اليوم السبت تسليم السلطة للحكومة الجديدة التي تم الاتفاق عليها أمس إلا بعد اعتمادها من مجلس النواب.
حكومة الثني تماطل
وألمح رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني إلى عدم تسليم السلطة للحكومة الجديدة حيث اشترط اعتماد الجسم الجديد من مجلس النواب بشكل قانوني بحسب قناة ليبيا 24.
وأضاف الثني في بيان له أن الحكومة مستمرة في أداء مهامها المناطة بها وفقاً للقانون الليبي، وبناء على الثقة الممنوحة لها من قبل مجلس النواب الشرعي المنتخب
واشترط الثني التئام مجلس النواب بشكل قانوني في جلسة مستوفية جميع الشروط يعتمد فيها الحكومة الجديدة، حتى يسلم لها.
يشار إلى أن حكومة الثني هي أطول حكومة مؤقتة في التاريخ حيث تعاقب عليها أربعة رؤساء للولايات المتحدة ولا زالت تتمسك بالسلطة.
الحكومة اللييية الجديدة
يذكر أن نتائج تصويت اللجنة الليبية أمس قد أعلنت فوز كل من محمد المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، وعبدالحميد الدبيبه برئاسة حكومة الوحدة الجديدة، كما تم اختيار كل من موسى الكوني وعبدالله اللافي لعضوية المجلس الرئاسي.
وكانت عملية انتخاب الحكومة الليبية مرت بعدد من المراحل أولها التصويت الفردي حيث فشل كل المرشحين في الحصول على العدد اللازم للفوز ثم تم الإعلان عن تشكيل 4 قوائم تضم كل قائمة 4 أشخاص هم الرئيس ورئيس الحكومة وعضوين في المجلس الرئاسي لكن لم تتمكن أي قائمة من الحسم فتمت جولة الإعادة بين أعلى قائمتين وهما قائمة المنفي وقائمة عقيلة صالح.
وفازت قائمة المنفي بـ39 صوتًا، مقابل 34 صوتًا لقائمة رئيس البرلمان عقيلة صالح التي كانت تضم وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا مرشحًا لمنصب رئيسي المجلس الرئاسي والوزراء.
المنفي يؤكد العمل لتوحيد ليبيا
وفي أول تصريح له قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إن المجلس الجديد سيكون ممثلًا لكل الليبيين ودون تمييز أو إقصاء.