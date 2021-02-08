الحمدان والشهري يدعمان الهلال ضد العين

المواطن - مروة نبيل

شارك عبدالله الحمدان في مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ استعدادًا لمباراته المؤجلة ضد نظيره العين، مساء يوم غد الثلاثاء.

الحمدان والشهري في المران:

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو تحضيراته الميدانية لمباراته ضد العين، وركز المدير الفني على الجوانب الفنية، وتخلل المران تطبيقات تكتيكية ومناورة على جزء من مساحة الملعب.

والتحق ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صالح الشهري وعلي البليهي، بجانب عبدالله الحمدان المنضم حديثًا إلى الزعيم، بالبعثة التي غادرت إلى الباحة، مساء اليوم الاثنين.

وواصل الخماسي سيباستيان جيوفينكو، هتان باهبري، متعب المفرج، عبدالله المعيوف ومحمد كنو أداء برامجهم العلاجية والتأهيلية، تمهيدًا لتعافيهم وعودتهم إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم.

الهلال في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره العين، مساء غد الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16، وسيواجه بعد ذلك ضمك، يوم الأحد المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، بالجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الشباب المتصدر.







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