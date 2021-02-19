الحياة الفطرية: هذه الأماكن يحظر فيها صيد الحيوانات البرية

المواطن - متابعة

حذر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، من صيد الحيوانات الفطرية البرية بعدة أماكن.

حظر الصيد:

وقال المركز: إن المادة الخامسة للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية تحظر الصيد داخل حدود الحرمين الشريفين وداخل حدود المدن والقرى، وداخل حدود الأماكن المصنفة تراثية وداخل حدود المناطق العامة والفرعية إلى مسافة 2 كيلو متر منها.

وأوضح أنه يحظر الصيد داخل حدود المناطق المعلنة كمناطق محمية، وكذلك داخل حدود كافة أراضي الغطاء النباتي ومنطقة الحدود البرية المحددة بموجب نظام أمن الحدود، بالإضافة إلى الطرقات العامة والفرعية إلى مسافة 2 کيلو متر منها.

حرم الشاطئ وسواحل المملكة:

وأشارت إلى أنه يحظر الصيد أيضًا في حرم الشاطئ والشريط الساحلي لجميع سواحل المملكة بعرض ۲۰ کيلو مترًا.

ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي: هنا.

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