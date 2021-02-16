الخارجية الأمريكية: على الحوثيين وقف الهجمات ضد السعودية

المواطن - الرياض

دعت الخارجية الأمريكية ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى وقف الهجمات على المملكة العربية السعودية، والانخراط في الجهود التي يقوم بها المبعوث الأمريكي إلى اليمن.

وشددت الخارجية الأمريكية على انخراط الحوثيين بالجهود التي يقودها المبعوث الأمريكي إلى اليمن، داعية في الوقت ذاته إلى وقف الهجمات الحوثية على مأرب.

الخارجية الأمريكية تدين استهداف المملكة

وفي وقت سابق أدانت الخارجية الأمريكية استهداف الميليشيا الانقلابية للأراضي السعودية، وأكدت على التعاون مع المملكة في مواجهة الإرهاب.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي وهي تشاهد الاعتداءات الحوثية الإرهابية المتكررة التي تستهدف السعودية.

التعاون السعودي الأمريكي مستمر

وكان الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، أجرى اتصالًا هاتفيًا، الأسبوع الماضي بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، كما بحث الاتصال أبرز المستجدات، وفي مقدمتها الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي.

وأكد الجانبان ضرورة وقف هذه الأعمال العدوانية، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة في اليمن، فيما أكد الوزير الأمريكي إدانة ذلك الاعتداء، مشددًا على وقوف الولايات المتحدة مع المملكة ضد هذه الأعمال العدوانية، والتزامها بتعزيز دفاع المملكة.

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