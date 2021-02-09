“الخبير” خالد البلطان يُعيد بريق الشباب

المواطن - مروة نبيل

نجح رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، في عقد صفقات قوية خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية، ليظهر الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز في الموسم الرياضي الحالي.

خالد البلطان يدعم الشباب بشكل مميز:

ونالت إدارة خالد البلطان إشادة كبيرة من قبل النقاد الرياضيين في برنامج “الديوانية” المذاع على القنوات الرياضية السعودية، حيث أكدوا أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الأكثر استفادة في الميركاتو الشتوي.

وقال بدر الصقري: “كان هناك شح بعدد الصفقات ولا يُقارن في المواسم السابقة.. صفقات نادي الشباب مميزة وتدل على عمل إداري منظم، وهناك إخفاق في بعض الأندية في هذا الجانب وهذا خلل إداري”.

وتابع خالد الزيد: “تميّز نادي الشباب في تعاقداته الشتوية، بيئة النادي منتجه لتحقيق الأهداف بقيادة الخبير خالد البلطان”، وعلق حمد الدبيخي قائلًا: “جودة اللاعبين أهم من كثرتهم في التعاقدات، الرهان دائمًا على الجودة”.

وفي السياق ذاته، علق علي المرشود على أداء الليوث هذا الموسم قائلًا: “الشباب يعمل بتميز للسنوات المقبلة مع خالد البلطان، لاعبين جيدين في الدكة والفريق يعتمد على معدل الأعمار”.

نادي الشباب يخطف الأنظار:

ووقعت إدارة نادي الشباب مؤخرًا عقدًا احترافيًّا مع المهاجم النيجيري الدولي أوديون إيغالو قادمًا من شانغهاي الصيني لمدة موسمين ونصف الموسم، كما نجحت في شراء المدة المتبقية في عقد عمار النجار مع أبها، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتأتي صفقات الشباب في الفترة الشتوية، استكمالًا للميركاتو الصيفي المميز الذي قامت به إدارة البلطان بالتعاقد مع نجم نادي إشبيلية، إيفر بانيغا، والبرتغالي فابيو مارتينيز، ليكونا من أبرز نجوم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف، و5 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثالث.







شارك الخبر