الخسارة من الهلال تُهدد أحد لاعبي الاتفاق بالرحيل

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق، أصبح مهدداً بالرحيل، بعد خسارة فارس الدهناء من الهلال يوم الخميس الماضي بالجولة الـ19 دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الكروي الأول بـ فارس الدهناء المرتبة السادسة حاليًا في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 27 نقطة.

مشكلة أزارو السابقة تعود له مجددًا مع الاتفاق

وبالنظر إلى الوضع التهديفي في صفوف فارس الدهناء، نجد أن اللاعب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق هو الأقل إنتاجًا، حيث أحرز هدفين حتى الآن في بطولة دوري المحترفين، كما أنه شارك بصورة شبه منتظمة مع الفريق بمباريات الدوري ولم يُثبت الفاعلية الهجومية التي كان عليها في الموسم الماضي عندما لعب مع الفريق على سبيل الإعارة من الأهلي المصري قبل شرائه بصفة نهائية من بطل إفريقيا.

كما أن إهدار وليد أزارو للفرص يُعجل برحيله بصورة كبيرة عن نادي الاتفاق خلال الفترة المقبلة.

وفي حال عدم نجاح أزارو في العودة إلى التهديف وبغزارة بالجولات المقبلة، بعد لقاء الهلال فإن اللاعب المغربي سيكون في طريقه للرحيل بنهاية الموسم وفقًا لـ “سعودي سبورت”.

سبب استبعاد فايلر لـ أزارو من الأهلي

وعانى أزارو أيضًا في الأهلي المصري من مشكلة إهدار الأهداف بغزارة مما جعل المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق لـ الأهلي المصري يُخرج المهاجم المغربي صاحب الـ25 عامًا من حساباته.

جدير بالذكر أن فارس الدهناء، سيواجه الفتح في الجولة العشرين من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بعد غد الثلاثاء.

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