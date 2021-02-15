الدفاع الجوي السعودي يحمي سماء السعودية من طائرات الموت الحوثية

المواطن - الرياض

أثبتت قوات الدفاع الجوي السعودي مدى احترافيتها في التعامل مع الهجمات الإرهابية التي تنفذها ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، وتستهدف المدنيين والأعيان المدنية داخل الأراضي السعودية، ليؤكد رجالها أنهم يؤدون واجبهم الديني والوطني ساهرين لحماية أرواح المدنيين مهما كلفهم الأمر.

اعتراض وتدمير طائرات الحوثي:

وتمكن أبطال الدفاع الجوي السعودي الأشاوس من التصدي للهجمات الإرهابية الحوثية، وآخرها اعتراض وتدمير طائرتين مفخخة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية نحو مدينة خميس مشيط، واضعين حماية أرواح المدنيين وسلامتهم أولوية للقوات المسلحة السعودية، وهو ما تؤكده تلك الجهود على أرض الواقع من خلال ما يقومون به من أعمال بطولية، يتشارك فيه أبطال القوات الجوية والبرية والبحرية للتصدي للهجمات الإرهابية الحوثية.

وتعترض القوات الجوية الملكية السعودية هجمات الميليشيا الحوثية الإرهابية في كل لحظة، ويبين ذلك كفاءة الكوادر الوطنية التي تعمل بجدٍّ وإخلاص للوفاء بما أقسمت عليه.

شكرًا للأبطال:

وفي مقابل تلك التضحيات لا يملك المواطنون إلا توجيه كل الشكر والعرفان لأبطاله الذين يحرصون على التعامل المباشر مع التهديدات الإرهابية التي تشنها الميليشيا الحوثية، والتصدي للهجمات التي تستهدف بها المدنيين والأعيان المدنية، باعثين رسالة “شكرًا لأبطالنا حماة الوطن”.

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