الذهب يرتفع متأثراً بضعف الدولار وتراجع عوائد الخزانة الأمريكية

المواطن - متابعة

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ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بضعف الدولار وتراجع عوائد الخزانة الأمريكية، بينما تعززت جاذبية المعدن الأصفر بفعل مخاوف من ارتفاع التضخم أكثر، وفقاً لـ”رويترز”.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1812.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0520 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ السادس من فبراير عند 1815.63 دولار في وقت سابق من الجلسة. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1811.30 دولار.

عوائد الخزانة الأمريكية

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس “أحد الأصول القليلة التي لم تعد تحظى بالتفضيل أكثر من الذهب في الوقت الراهن هو الدولار…لذا فهذا يدعم أسعار الذهب بالتبعية”.

وبلغ الدولار أدنى مستوياته في أكثر من شهر، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون شهادة يدلي بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أمام الكونجرس في وقت لاحق اليوم.

وتراجعت العوائد القياسية للخزانة الأمريكية من قرب ذروة عام والتي سجلتها يوم الاثنين، مما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

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