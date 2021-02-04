الرائد يتعاقد مع جابر عيسى

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الرائد برئاسة فهد المطوع، اليوم الخميس، عن تعاقده رسميًا مع جابر عيسى لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الرائد يضم عيسى رسميًا

ونشر حساب نادي الرائد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب خط الوسط جابر عيسى بعد إنهاء إجراءات التوقيع قادمًا من صفوف الوحدة، ومثل النادي الريداوي في التوقيع، الرئيس التنفيذي عبدالعزيز الرشود.

ولم يُشارك جابر عيسى في أي مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، وسبق أن خاض 15 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بواقع 10 لقاءات مع الوحدة و5 مواجهات مع الاتحاد.

وتطمح الإدارة برئاسة فهد المطوع في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بشكل جيد خلال الفترة الحالية، أملًا في تحسن النتائج والتقدم في جدول ترتيب الدوري بعد معاناته خلال منافسات الدور الأول.

الفريق الريداوي يستعد لمواجهة الشباب

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لمواجهة نظيره الشباب، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، ويطمح كل منهما لخطف الثلاث نقاط.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الريداوي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الترتيب بـ32 نقطة.







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