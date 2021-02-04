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الرائد يتعاقد مع جابر عيسى
قادمًا من الوحدة

الرائد يتعاقد مع جابر عيسى

2021/02/04
الساعة 4:06 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الرائد يتعاقد مع جابر عيسى عيسى بعد التوقيع - المصدر @alraedclub
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 الرائد يضم عيسى رسميًا
1.1 الفريق الريداوي يستعد لمواجهة الشباب

أعلن نادي الرائد برئاسة فهد المطوع، اليوم الخميس، عن تعاقده رسميًا مع جابر عيسى لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الرائد يضم عيسى رسميًا

ونشر حساب نادي الرائد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب خط الوسط جابر عيسى بعد إنهاء إجراءات التوقيع قادمًا من صفوف الوحدة، ومثل النادي الريداوي في التوقيع، الرئيس التنفيذي عبدالعزيز الرشود.

جابر عيسى
عيسى بعد التوقيع – المصدر @alraedclub

ولم يُشارك جابر عيسى في أي مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، وسبق أن خاض 15 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بواقع 10 لقاءات مع الوحدة و5 مواجهات مع الاتحاد.

وتطمح الإدارة برئاسة فهد المطوع في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بشكل جيد خلال الفترة الحالية، أملًا في تحسن النتائج والتقدم في جدول ترتيب الدوري بعد معاناته خلال منافسات الدور الأول.

 

نجم الرائد الجديد جابر عيسى
عيسى – المصدر @alraedclub

الفريق الريداوي يستعد لمواجهة الشباب

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لمواجهة نظيره الشباب، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، ويطمح كل منهما لخطف الثلاث نقاط.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الريداوي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الترتيب بـ32 نقطة.


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