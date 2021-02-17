الرومي يوجه رسالة تحذيرية للاعبي الشباب

المواطن - مروة نبيل

وجه قائد نادي الشباب السابق، عبدالرحمن الرومي رسالة تحذيرية للاعبي الليوث، مطالبًا إياهم بالتركيز داخل الملعب فقط، لمواصلة الانتصارات خلال الفترة المقبلة.

الرومي يُحذر الشبابيين

وقال الرومي في رسالته إلى لاعبي الشباب عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “رسالة محب.. مباراة النصر انتهت وعلينا جميعاً بأن نطوي هذه الصفحة، ومباراة الفتح وما بعدها من مباريات يجب أن تُلعب كل مباراة كنهائي”.

وتابع قائد نادي الشباب السابق تغريدته قائلًا: “عدم المبالغة بالفرح في حال الفوز أو النقد في حال الخسارة لا قدر الله، والتركيز فقط داخل الملعب أما خارج الملعب الإدارة كفيلة بحفظ حقوق الفريق”.

وأضاف: “تبقى 12 مباراة فيها 36 نقطة كفيلة بقلب موازين الدوري لا سمح الله وعدم الالتفات للشعارات التي بدأت بتتويج الفريق من الآن.. ختاماً الدوري يحمل اسم ولي العهد حفظه الله تحقيقه حلم أي شبابي فعلينا أن نكون كشبابيين يداً واحدة لتحقيق الدوري بعد غياب طويل”.

الليوث في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الفتح على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالليوث بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف، ويحتل الهلال المركز الثالث بـ33 نقطة، ثم الاتحاد برصيد 29 نقطة.

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