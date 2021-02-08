الرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ164 والحالات الحرجة 401

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (298) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (361813) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2415) حالة من بينها (401) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (370634) حالة، توفي منهم (6406) حالات.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (356) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 164، المنطقة الشرقية 80، منطقة مكة المكرمة 47، منطقة الباحة 18، منطقة عسير 10، المدينة المنورة 7، جازان 6.

كما سجلت كل من مناطق نجران، القصيم والجوف 5 حالات في كل منها، فيما سجلت منطقتا الحدود الشمالية وحائل 4 حالات في كل منهما، وكانت أقل الحالات المسجلة في منطقة تبوك بواقع حالة واحدة.







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