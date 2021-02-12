الرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ168 والحالات الحرجة 447

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (305) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (362947) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2702) حالة من بينها (447) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (372073) حالة، توفى منهم (6424) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (353) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 168، المنطقة الشرقية 87، منطقة مكة المكرمة 34، منطقة المدينة المنورة 14، منطقة القصيم 13،.

كما سجلت كل من مناطق الباحة وعسير وحائل 6 حالات في كل منها، فيما سجلت منطقة الجوف 5 حالات.

كذلك سجلت كل من مناطق جازان ونجران وتبوك 4 حالات في كل منها، بينما كانت أقل الحالات المسجلة اليوم في منطقة الحدود الشمالية بواقع حالتين فقط.







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