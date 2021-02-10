الرياض تواصل صدارة إصابات كورونا الجديدة والحالات الحرجة تصل لـ417

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (306) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (362368) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2573) حالة من بينها (417) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (371356) حالة، توفى منهم (6415) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (369) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 173، المنطقة الشرقية 85، منطقة مكة المكرمة 48، منطقة عسير 11، منطقة الباحة 10، منطقة الحدود الشمالية 10.

كما سجلت منطقة الجوف 7 ، منطقة القصيم 6، منطقة المدينة المنورة 5، فيما سجلت كل من منطقتي جازان ونجران 4 حالات في كل منهما فيما كانت أدنى الحالات التي تم رصدها اليوم في منطقتي حائل وتبوك بواقع 3 حالات في كل منهما.







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