الزكاة والدخل توضح شروط الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية

المواطن - الرياض

أوضحت الهيئة العامة لـ الزكاة والدخل، اليوم السبت، شروط الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن أهم شرط هو أن يقوم المكلف بسداد أصل الضريبة المستحقة أو أصل الدين المستحق قبل 30 يونيو 2021، فضلًا عن توضيح الفترات والمدد التي نص عليها القرار الوزاري.

وأشارت إلى أن المكلف الذي يقوم بسداد الضريبة المستحقة خلال شهري أبريل ومايو سوف يتم إلغاء 75% فقط، بينما من يقوم بالسداد خلال شهر يونيو فسوف يستفيد من إلغاء الغرامة بنسبة 50%.

توكلنا شرط لدخول الهيئة

وكانت هيئة الزكاة والدخل قد ألزمت عملاءها ومكلفيها بتفعيل تطبيق “توكلنا” والإفصاح عن الحالة الصحية عند مراجعة مقراتها في جميع فروعها الـ 18 بمختلف مناطق المملكة، وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المُعلن عنها مؤخراً للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد – 19) في المملكة.

90 خدمة إلكترونية:

وأوضحت الزكاة والدخل بأن كافة خدماتها تُقدَّم بشكل إلكتروني لمن رغب بإنجاز خدماته إلكترونياً، من خلال موقعها (هنا) الذي يقدم أكثر من 90 خدمة إلكترونية، وذلك حرصاً منها على سلامة عملائها.

يُذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل بدأت يوم الأحد الماضي الموافق الحادي والثلاثين من شهر يناير بإلزام موظفيها بتفعيل تطبيق “توكلنا” والإفصاح عن الحالة الصحية لهم عند وصولهم لمقرات العمل.







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