السبيرز يسقط بفخ الهزيمة بديربي وست هام ضد توتنهام

المواطن - محمد سمعه

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انتهى ديربي وست هام ضد توتنهام، بخسارة توتنهام بثنائية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020/2021.

أحداث مباراة وست هام ضد توتنهام

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي سريع من قبل لاعبي وست هام يونايتد، أسفر عن الهدف الأول للفريق اللندني بالدقيقة الخامسة من اللاعب ميشيل أنطونيو مستغلًا خطأ من حارس توتنهام، الفرنسي هوجو لوريس.

وخلال أحداث الشوط الأول، واصل فريق وست هام ضغطه على أمل إحراز الهدف الثاني ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز باللمسة النهائية، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم وست هام على توتنهام بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني من مباراة وست هام ضد توتنهام، نجح اللاعب الإنجليزي جيسي لينجارد في إحراز الهدف الثاني للفريق اللندني بالدقيقة الخمسين، لتشير النتيجة لتقدم وست هام بثنائية دون رد.

وبعد معاناة، تمكن اللاعب البرازيلي لوكاس مورا من تقليص الفارق وإحراز الهدف الأول لنادي توتنهام من ضربة رأسية بالدقيقة الخامسة والستين.

ولم يحدث أي جديد باللقاء، لينتهي بثنائية مقابل هدف لمصلحة فريق وست هام.

ترتيب الفريقين بعد نهاية الديربي

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد وست هام 45 نقطة في المركز الرابع على حساب تشيلسي، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 36 نقطة في المركز التاسع، حيث تعرض السبيرز للخسارة الثانية على التوالي بعد خسارته في الجولة الرابعة والعشرين من فريق مانشستر سيتي.

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