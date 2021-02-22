السديس للمدراء والمكلفين الجدد: خدمة الحرمين شرف وعلينا تحمل المسؤولية

المواطن - مكة المكرمة

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التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالمدراء والمكلفين الجدد بالرئاسة.

رسالة للمكلفين الجدد:

وقال السديس: “من فضل الله علينا فالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن جمع الله لنا شرف الخدمة والعمل في أطهر بقعة على وجه الأرض فشرف خدمة الحرمين الشريفين وزائريهما هو اصطفاء من الله- عز وجل- فعلينا استشعار هذه النعمة وتحمل المسؤولية”، مؤكدًا على التعاون والتناغم مع كافة الجهات ذات العلاقة، والرفق واللين مع القاصدين والزائرين سائلًا الله- العلي القدير- للجميع العون ودوام التوفيق والسداد.

من جانبهم عبر المدراء والمكلفون الجدد عن شكرهم إلى الشيخ السديس على هذه الثقة الغالية، سائلين الله له دوام الصحة والعافية.

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