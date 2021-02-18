السديس يتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية في المسجد النبوي

المواطن - واس

تفقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتخذة بالمسجد النبوي الشريف لوقاية قاصديه – بمشيئة الله – من فيروس كورونا كوفيد 19.

السديس يطلع على أعمال الرئاسة:

واطلع على الأعمال التي تقوم بها وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي الشريف، والجهات المشاركة، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات الصحية, مؤكداً خلال جولته على حتمية توفير أرقى وأفضل الخدمات لزوار وقاصدي المسجد النبوي الشريف، والمحافظة على سلامة الجميع، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات ومحاسبة المقصرين.

وعي والتزام:

ونوّه السديس بوعي والتزام قاصدي المسجد النبوي وحرصهم على تطبيق التعليمات والتدابير الوقائية أثناء قدومهم للصلاة, مشيداً بجهود منسوبي رجال الأمن وجميع الجهات العاملة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.

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