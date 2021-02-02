السديس: يجب توعية المعتمرين والمصلين بالتقيد بالإجراءات أثناء المناسك

المواطن - مكة المكرمة

اجتمع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مع سعادة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للمتاحف والمعارض وكسوة الكعبة المشرفة عبدالحميد المالكي.

السديس يطلع على سير العمل:

واطلع الشيخ السديس خلال الاجتماع على سير العمل في الوكالتين وما تم إنجازه من تطوير الخدمات المقدمة، كما أشاد بالإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها في المصنع والمعرض والتي تستقبل الزائرين يوميًّا.

توجيهات لحفظ السلامة:

كما وجه بضرورة متابعة الإجراءات وتطبيقها وتوعية المعتمرين والمصلين وزوار المعرض والمصنع بالتقيد بها أثناء أداء المناسك والشعائر والعبادات لسلامتهم وسلامة من هم حولهم؛ تحقيقًا لتوجيهات ولاة الأمر.







شارك الخبر