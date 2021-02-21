السعودية تحقق إنجازًا آخر في نظام الدفع الفوري

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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أطلق البنك المركزي السعودي (ساما)، رسميًا نظام الدفع الفوري الجديد، سريع، في السعودية، وذلك بعد تجارب ناجحة من قبل العديد من المؤسسات المصرفية، وهو ما من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي من خلال زيادة كفاءة المعاملات المالية بين جميع الأطراف.

وبحسب موقع Central Banking الأمريكي، فإن نظام الدفع الفوري سريع، من شأنه أن يقلل تكاليف التشغيل للمؤسسات المالية، وأيضًا يقلل من تكلفة تحويل الأموال إلى عملاء البنوك.

وأشار التقرير إلى أن النظام سيسمح للمؤسسات المالية والشركات والأفراد بإتمام المعاملات على الفور عبر البنوك المختلفة على مدار الساعة، وسيتطلب الأمر عددًا أقل من الخطوات لإكمال معاملات تحويل الأموال للمستخدمين الجدد، حيث ستكون عمليات التبادل المالية، مثل تحويل الأموال بين الحسابات المصرفية، أسهل وأسرع وغير مقيدة بساعات العمل الرسمية.

خطط تتماشى مع رقمنة المعاملات المالية

وقال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي وعضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية، طلعت زكي حافظ، إن نظام الدفع الفوري سريع يُعد إنجازًا رائعًا لكل من ساما وشركة المدفوعات السعودية، وهو جزء من جهودهما الطويلة الأمد لرقمنة المعاملات المالية والمصرفية في المملكة، بما يتماشى مع أهداف وغايات برنامج تطوير القطاع المالي لخطة إصلاح رؤية 2030.

وأضاف أن النظام الجديد سيكون أيضًا إضافة ممتازة إلى أحدث أنظمة الدفع والتسوية المعمول بها بالفعل.

علامة فارقة في تاريخ أنظمة الدفع في السعودية

وأكد حافظ على أن تقديمه يعد علامة فارقة في تاريخ أنظمة الدفع في السعودية، مفسرًا بأنه سيساعد على تعزيز السلامة وتحسين الكفاءة لأصحاب المصلحة الرئيسيين في تطوير المملكة لنظامها البيئي المالي، بما في ذلك ساما، والمدفوعات السعودية، وجميع المؤسسات المالية والعملاء الذين سيستفيدون من هذا التطور الأخير.

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