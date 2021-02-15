السعودية تستعد لتصبح رائدة عالميًا في مجال الفضاء السحابي

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قال فهد الطريف، رئيس شركة أوراكل في السعودية، إن المملكة تستعد لأن تصبح رائدة عالميًا في مجال الفضاء السحابي.

ويأتي ذلك قبل المعرض العالمي للسحابة (WCS)، الذي يتمتع بسمعة طيبة ويجمع بين الخبراء والمستثمرين ورواد الأعمال السحابيين العالميين جميعًا تحت سقف واحد باستمرار، إصدارًا تلو الآخر.

معرض WCS في السعودية

ويُقام معرض السحابة العالمي، في السعودية في 29 مارس، وقد أقرته الجمعية السعودية للحوسبة السحابية، وسيكون الرعاة الرسميون، أوراكل وداركتراس، وسيقدم العرض كلمات رئيسية من قادة الفكر وخبراء الصناعة مع جلسات التواصل الخاصة، والاجتماعات السمعية والبصرية الآمنة وغيرها.

وتابع الطريف: أصبحت أوراكل بسرعة منصة التحول الرقمي المفضلة للشركات الخاصة ومؤسسات القطاع العام والشركات التقنية الناشئة في المملكة.

وأضاف: قامت المؤسسات الرائدة في مختلف القطاعات، بما في ذلك شركة السكك الحديدية السعودية ومعهد الملك عبدالله للأبحاث الطبية وغيرهما الكثير باستخدام منصة أوراكل لإطلاق العنان للابتكار بشكل أسرع ودفع نمو الأعمال التجارية الجديدة.

نظام متصل بإمكانيات قوية

أشار ميثون شيتي، الرئيس التنفيذي لشركة تريسكون، إلى أن المملكة مثل العديد من الدول الأخرى، تعيد التفكير في استراتيجيتها التقنية كاستجابة لحالة ما بعد الوباء وتستعد لتصبح مركز الحوسبة السحابية العالمي.

وتابع: سيربط World Cloud Show اللاعبين الرئيسيين في عالم الحوسبة السحابية رقميًا لمساعدة السعودية لبناء نظام بيئي متصل بإمكانيات قوية للتعافي من الكوارث.

وسيتم استضافة العرض على منصة الفعاليات الافتراضية Vmeets لمساعدة المشاركين على التواصل وإجراء الأعمال في بيئة افتراضية تفاعلية وغامرة.

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