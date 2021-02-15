السلحفاة جوناثان عمره 189 عامًا وعاصر 39 رئيسًا أمريكيًا

المواطن - متابعة

ربما يعد السلحفاة جوناثان واحدًا من أطول الحيوانات عمرًا؛ إذ عاصر 39 رئيسًا أمريكيًا، وشهد معظم حروب العالم في القرنين التاسع عشر والعشرين، ولا يزال يمارس هوايته المفضلة في قضم العشب.

قصة السلحفاة جوناثان

عمره قرابة 189 عامًا حيث تم التفقيس عام 1832م وهو سلحفاة عملاق من نوع (Aldabrachelys gigantea hololissa)، وهي أحد أنواع سلحفاة ألدابرا العملاقة، وهو أكبر الحيوانات البرية الحية المعروفة في العالم سنًا.

يقيم جوناثان في جزيرة سانت هيلينا، وهي أحد أقاليم ما وراء البحار البريطانية في جنوب المحيط الأطلسي.

الخلود البيولوجي

يذكر أن هناك العديد من الكائنات الحية تتمتع بالعمر الطويل لدرجة يمكن وصفها بحالة الخلود البيولوجي، وتوجد أمثلة كثيرة على ذلك من النباتات والحيوانات التي معدل وفياتها في الواقع يتناقص مع تقدمها في العمر ومن بينها الهيدرا.

ما هو الهيدرا ؟

الهيدرا هي حيوان من أكثر الجوفمعويات شيوعًا ويكثر في مياه البرك العذبة، ويمثل حيوان الهيدرا نموذجًا بسيطًا لتركيب الحيوان الجوفمعوي أسطواني الجسم.

يبلغ طوله 2-20 مم ويلتصق بالأعشاب المائية وله 9 رؤوس، يلتصق بالأحجار بواسطة مادة لزجة تفرزها قاعدة الحيوان القرصية، وتوجد فتحة الفم على قمة ارتفاع يعرف بالمخروط الفمي Oral Cone ويحيط بفتحة الفم عدد من اللوامس الطويلة يتراوح عددها من 6-8 لوامس، هذه الكائنات لوحظت لمدة أربع سنوات دون أي زيادة في معدل الوفيات.

قنديل البحر الخالد

أما في فصيلة الأبابيات، فهناك قنديل البحر الخالد وهو قادر على التحول وإعادة دورة حياته من مرحلة النضوج إلى مرحلة الطفولة والعودة مرة أخرى، وهذا يعني أنه لا توجد حدود معروفة لعمره.

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