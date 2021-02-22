السودان يوحد سعر الصرف وهذا هدفه الأكبر

المواطن - واس

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أكد وزير المالية في السودان الدكتور جبريل إبراهيم محمد، أن قرار توحيد سعر الصرف أملته الحاجة والظروف الاقتصادية التي تتطلب معالجة مشلكة الاقتصاد في البلاد، عبر تدابير وقرارات مناسبة، رافضاً في هذا الشأن أن يكون اتخاذ القرار قد فُرض على الحكومة.

توحيد سعر الصرف:

وأوضح وزير المالية في مؤتمرٍ صحفيٍ عقده يوم أمس الأحد، أن القرار اتخذ من قبل الحكومة السودانية لإيجاد حلول للوضع الاقتصادي في البلاد، لافتاً الانتباه إلى تطلعات الحكومة بأن تنعكس نتائج هذا القرار إيجابياً على الأوضاع الاقتصادية وأن يساعد في تمتين التعاون الدولي، وأن يحدث تحولات كبيرة في الاقتصاد السوداني.

الدولار الجمركي:

وقلّل جبريل من تأثير القرار على الدولار الجمركي، ومثله السلع الإستراتيجية، عادّه فرصة لتشجيع عمليات الاستيراد والتصدير، مؤكداً أن الحكومة ستسمح للجمعيات التعاونية بالتصدير، لاسيما وأن سعر الصرف سيصبح مجزياً.

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