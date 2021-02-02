السياحة تضبط أكثر من 426 مخالفة غالبيتها عدم لبس الكمامة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة السياحة عن ضبط أكثر من 426 مخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

جولات تفتيشية:

وقالت الوزارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: إنه ضمن الجولات التفتيشية التي تنفذها الوزارة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، تم ضبط أكثر من 426 مخالفة، تتركز غالبيتها في عدم لبس الكمام وعدم قياس درجة الحرارة عند المداخل الرئيسية وإقامة مناسبات يتجاوز عدد حضورها 50 شخصًا.

وزير السياحة يحذر:

وجدد وزير السياحة، أحمد الخطيب، على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المنشآت السياحية، متوعدًا بتوقيع العقوبات على المخالفين.

وقال وزير السياحة: حرصًا على سلامتكم، وجهنا الزملاء في وزارة السياحة بالاستمرار في تنفيذ الجولات الرقابية المشددة؛ لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت السياحية؛ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، ونؤكد أننا لن نتهاون مطلقًا مع المنشآت المخالفة، في سبيل حماية المجتمع من هذا الوباء.







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